Libri, alla biblioteca di Fregene si parla di "La storia di un matrimonio" di Andrew Sean Greer • Terzo Binario News

Dalla biblioteca comunale di Fregene fanno sapere che il prossimo incontro del Gruppo di Lettura si svolgerà giovedì 28 settembre alle 18.

Il libro che si analizzerà è “La storia di un matrimonio” di Andrew Sean Greer.

“Crediamo tutti di conoscere le persone che amiamo”: così Pearlie Cook comincia a raccontarci gli incredibili sei mesi che sono stati, per il suo matrimonio, una sorta di inesorabile lastra ai raggi X. Siamo nel 1953, in un quartiere appartato e nebbioso di ex militari ai margini di San Francisco, e tutto nella vita dei Cook parla ancora della guerra: la salute cagionevole di Holland, i ricordi tormentati di lei, le loro abitudini morigerate e un po’ grigie. Una vita per il resto normalissima, come sottolinea la voce ammaliante di Pearlie – mentre la sua testa scoppia di pensieri che forse, via via che si disvelano, preferiremmo non ascoltare. Eppure li leggiamo con avidità, rassicurati dal fatto che lei, palesemente, ha intenzione di dirci proprio tutto.

Andrew Sean Greer è uno scrittore statunitense, vincitore del Premio Pulitzer per la narrativa nel 2018 con il romanzo Less. Figlio di due scienziati ha studiato con Robert Coover e Edmund White alla Brown University. Ha fatto molti lavori a New York: autista, tecnico di teatro, scrittore per la televisione e scrittore senza molto successo. In seguito si è trasferito a Missoula, Montana. In seguito ha vissuto a Seattle e poi a San Francisco dove ha cominciato a scrivere per riviste come Esquire, Paris Review e Story, prima di pubblicare la sua prima raccolta di racconti: How It Was for Me“. Il suo primo romanzo: The Path of Minor Planets è stato pubblicato nel 2001 e il suo secondo: La confessione di Max Tivoli nel 2004. John Updike ha paragonato la sua opera a Proust e Nabokov sul New Yorker. Altri titoli sono, La storia di un matrimonio (Adelphi, 2011), Le vite impossibili di Greta Wells (Bompiani, 2013), Less (La Nave di Teseo, 2017), La via dei pianeti minori (La Nave di Teseo, 2019) e Less a zonzo (La Nave di Teseo, 2023).



L’adesione all’incontro è aperta a tutti. Chiunque può accedere agli incontri: il gruppo è aperto anche a chi non ha Ietto il libro.

Non é obbligatorio intervenire, si può anche solamente ascoltare.