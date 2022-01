Presidenza della Repubblica, Battilocchio pronto alla seconda giornata di voto - Terzo Binario News

È convocata per oggi alle ore 15:00 la seconda tornata di votazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica Italiana.

Anche oggi sembra che il voto sia orientato verso una scheda bianca, proprio come ieri.

Ancora manca la quadra definitiva per un nome condiviso che possa essere votato in maniera compatta dai partiti, anche se nelle ultime ore è avanzato con prepotenza il nome di Mario Draghi, già Presidente del Consiglio dei Ministri.

Intanto, il parlamentare del litorale, On. Alessandro Battilocchio di Forza Italia, è pronto a questa seconda giornata di votazioni: “Al via seconda giornata di voto per il Presidente della Repubblica. Nel pomeriggio nuova tornata di votazioni. Grande onore ed emozione. Avanti!”