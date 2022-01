Assoluta novità: allo Stendhal corso Baccelli di Civitavecchia diploma in quattro anni - Terzo Binario News

Una importante novità per gli studenti di Civitavecchia e di tutto il comprensorio. Si apre quindi la possibilità, per gli studenti della terza media, di iscriversi già da quest’anno, ad un corso di studi della durata di 4 anni anziché i tradizionali 5 ottenendo lo stesso diploma del corso tradizionale.

E’ stato infatti approvato il progetto per la sperimentazione di percorsi quadriennali Amministrazione Finanza e Marketing per il corso dell’Indirizzo Tecnico Economico Baccelli dello Stendhal.

Con questa sperimentazione, inoltre lo Stendhal, rientrerà negli Obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Next Generation Italia e la possibilità di accedere a tutta una serie di innovazioni strutturali e tecnologiche ad esso collegate. Lo Stendhal è l’unica scuola cittadina che ha ottenuto l’accesso a questa importante sperimentazione che è stata autorizzata per sole 20 scuole in tutto il Lazio.

Il piano di studi non prevede alcun taglio o perdita di ore di formazione gli studenti quindi non saranno privati del percorso di studi tradizionali ma lo potranno svolgere in modo più intensivo nel corso dei 4 anni di studi. “Ci sembra davvero una buona opportunità per gli studenti di tutto il comprensorio” spiega la Dirigente Scolastica professoressa Stefania Tinti “Un’occasione che consente allo Stendhal di allinearsi con tanti percorsi di scuole superiori europee e permette l’accesso all’Università o al mondo del lavoro con un anno di anticipo. Crediamo che sia un’opportunità davvero interessante per la città e tutto il comprensorio”