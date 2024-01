Presepe vivente, lo spettacolo sul ghiaccio di Chiara Censori e il falò della Befana a Cerveteri • Terzo Binario News

In arrivo tre giorni di grandi appuntamenti a Cerveteri, dedicati a tutta la famiglia.

LA MAGIA DEL PRESEPE VIVENTE

Al Parco della Legnara torna il Presepe Vivente, nelle giornate di oggi, giovedì 4 gennaio, domani, venerdì 5 gennaio e sabato 6, giorno dell’Epifania. Troverete in un ambiente suggestivo, tutte le figure del Presepe, fino alla capanna della natività. Ingresso a partire dalle ore 17:00.

CHIARA CENSORI ON ICE

Dopo il successo delle prime due uscite, sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio di Piazza Aldo Moro, torna ad esibirsi Chiara Censori, pluricampionessa mondiale di pattinaggio artistico. L’appuntamento è per venerdì 5 gennaio alle ore 17:00. Prima di lei, da non perdere alle ore 15:00 l’evento “Aspettando la Befana…, sempre sulla pista di pattinaggio.

LA BEFANA VIEN DI NOTTE…

Un appuntamento tradizionale di Cerveteri, organizzato dai Rioni e che sempre diverte tantissime persone. Venerdì 5 gennaio a partire dalle ore 21:00 la Befana sfilerà per le vie del paese (partenza dal parco di Via Martiri delle Foibe), distribuendo dolcetti ai bambini, fino ad arrivare in Piazza Santa Maria per il consueto falò finale.

A presentare gli eventi, sul proprio profilo Facebook, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti