Mister Caputo suona la carica: “Vedo un Cerveteri motivato, contro il Palocco per vincere” • Terzo Binario News

Caputo carica il Cerveteri in vista di Palocco. “Ho visto una squadra motivata, siamo concentrati per tornare al successo dopo mesi di digiuno”

Verso la trasferta di Palocco, la prima del 2024 che i cervi vogliono vincere. Servirà cuore, grinta e furore agonistico per vincere sul campo di una formazione temeraria, in piena lotta per salire di categoria. La squadra di Caputo ha riordinato le idee, la sosta è servito a ritrovarsi sotto ogni punto di vista. I tifosi sperano di aprire l’anno con il botto, con una vittoria sarebbe il massimo . Manca da fine ottobre, al Galli contro il Santa Marinella. Con l’arrivo del tecnico civitavecchiese sono arrivati due pareggi.

“Siamo in ripresa, la sosta ci ha permesso di riprenderci sia moralmente che tecnicamente . Ho visto una squadra in salute, concentrata e determinata a dare il meglio. L’ho presa che erano in uno stato negativo, adesso proveremo a mettere in atto il lavoro di questi giorni, che spero sia servito a farci raccogliere qualcosa di importante. Andiamo a Palocco per giocarci la partita, sappiamo bene che troveremo una squadra in piene salute, ma noi non dobbiamo perdere punti. Voglio una bella prestazione, una risposta a questo momento delicato”