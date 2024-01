Il Cerveteri Women a Sora per vincere e credere ancora nel sogno play-off • Terzo Binario News

Passate le feste, ricominciano gli allenamenti per le ragazze del Cerveteri Women allenate dal mister Jacopo Lenzi.

Le etrusche, alla prima esperienza in assoluto nel Campionato di Eccellenza femminile, sono chiamate domenica 14 gennaio ad una gara fondamentale per il proseguo del torneo: saranno infatti in trasferta, a Sora, in una partita dove i 3 punti sono fondamentali.

Sebbene infatti siano al primo anno insieme, le ragazze del Cerveteri stanno disputando un buon campionato, scontrandosi anche con compagini con più esperienza e maggiore rodaggio, ma senza mai sfigurare, giocando partite combattute dal primo all’ultimo minuto.

L’obiettivo delle ragazze, in questa loro prima esperienza insieme, è quello di raggiungere il quarto posto, che darebbe loro la possibilità di accedere ai play-off.

Le motivazioni ci sono tutte, e come testimoniano le stesse ragazze sul profilo social della squadra, non vedono l’ora di scendere in campo.

Un gruppo affiatato quello del Cerveteri Women, che è pronto a regalare soddisfazioni alla città.

Dopo la gara in trasferta contro il Sora, un doppio importante impegno casalingo: il 20 gennaio arriva il Valmontone, il 27 il Latina.