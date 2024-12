Presentato il calendario 2025 della Guardia Costiera a Civitavecchia • Terzo Binario News

Si è svolta alla presenza delle massime autorità civili e militari della città e di tutti i comandi dipendenti, nella Biblioteca del Forte Michelangelo, la presentazione del calendario 2025 della Guardia Costiera che il prossimo anno celebrerà l’importante ricorrenza del 160° anniversario del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

Il calendario è stato prodotto dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato in collaborazione con Unicef Italia a cui saranno devoluti i ricavi per la vendita dello stesso a sostegno di progetti a in favore dei bambini.

Il 2025 che ci apprestiamo ad iniziare è stato descritto con dodici tavole artistiche, rappresentative dei momenti più significativi della storia ultrasecolare marittima italiana, realizzate dall’artista Leonardo Petrucci che, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, ha creato un linguaggio visivo innovativo, in grado di narrare in modo avvincente e contemporaneo le missioni e l’evoluzione delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera: un viaggio nel tempo da cui emerge il ritratto di un Corpo ancorato ai valori della tradizione ma con lo sguardo proiettato al futuro.

Particolarmente emozionante è stato il commento dell’Ammiraglio Pierluigi Piccolo, già Direttore Marittimo di Civitavecchia e Vice Comandante Generale, che ha vissuto in prima persona alcune vicende che hanno segnato la vita e la crescita del Corpo.

A conclusione della giornata è stato proiettato il cortometraggio “Gli eroi vestiti di bianco” del regista Alessandro Parrello, che unisce la storia e il presente delle Capitanerie di porto in un racconto emozionale e appassionante.

“Sono estremamente felice di aver potuto illustrare nel dettaglio il coinvolgente messaggio che viene trasmesso dal nuovo calendario e annunciare la road map delineata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto finalizzata a celebrare il 160° lungo tutta la penisola. – ha dichiarato il Direttore Marittimo del Lazio Michele CASTALDO – Siamo onorati che per celebrare l’evento nazionale nella ricorrenza del 20 luglio sia stato scelto il porto di Civitavecchia nella suggestiva cornice del Forte Michelangelo”.