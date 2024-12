Angelo Zanecchia nuovo segretario generale della Fiom-Cgil di Civitavecchia Roma nord Viterbo • Terzo Binario News

Oggi l’Assemblea generale della Fiom-Cgil di Civitavecchia Roma nord Viterbo ha eletto Angelo Zanecchia nuovo segretario generale all’unanimità dei votanti.

Zanecchia, romano, classe ‘68, si diploma come perito elettronico e inizia a lavorare a vent’anni presso l’azienda Elmer di Pomezia, poi diventata Marconi, a seguire Finmeccanica e oggi Leonardo.

Dal 1993 inizia la sua attività sindacale come delegato Fiom-Cgil e nel 2005 entra a far parte della Segreteria della Fiom-Cgil di Pomezia. Nel 2009 assume prima l’incarico di responsabile organizzativo in Segreteria della Fiom-Cgil Roma sud Pomezia Castelli per poi diventarne segretario generale dal successivo Congresso territoriale.

A giugno 2024 viene eletto nella Segreteria territoriale della Fiom-Cgil Civitavecchia-Roma nord Viterbo.