Zls a Civitavecchia, la Regione amplia l'area interessata • Terzo Binario News

Grazie a una lunga e fruttuosa interlocuzione tra il Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e la Vicepresidente Roberta Angelilli, è stato raggiunto un importante risultato per la città.

La Regione ha infatti modificato le aree assegnate a Civitavecchia nell’ambito della Zona Logistica Semplificata (ZLS), ampliandole secondo esigenze più congeniali all’ insediamento di nuovi possibili investimenti industriali.

Questa espansione permetterà di far coincidere le aree ZLS con quelle già oggetto di contributi statali previsti dalla legge 107, trasformandole in un’attrattiva eccezionale per investimenti privati. La straordinarietà di questo risultato è evidente, considerando che aree di questa importanza e potenziale attrattivo, paragonabili a quelle delle Zone Economiche Speciali (ZES), sono finora presenti solo nelle regioni del Sud Italia.

“Questo è un giorno di grande soddisfazione per Civitavecchia,” ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene. “L’ampliamento delle aree ZLS rappresenta una svolta per il nostro territorio, che ora può offrire un’opportunità unica agli investitori. Questo risultato è frutto di un lavoro condiviso e di una collaborazione positiva oltre che con i vertici della Regione Lazio anche con i rappresentanti istituzionali del territorio che ringrazio per la loro disponibilità a lavorare per l’interesse della nostra città. Il nostro impegno ora sarà quello di valorizzare al massimo queste aree, per garantire sviluppo economico e occupazionale alla nostra comunità.”

L’Amministrazione comunale desidera esprimere un sentito ringraziamento alla Regione Lazio, per l’ascolto e la predisposizione al dialogo che hanno reso possibile questo straordinario risultato per Civitavecchia. Con queste ulteriori disponibilità di aree ZLS, la città si prepara a un futuro di crescita e di rinnovata attrattività per il mondo imprenditoriale, ponendosi come un polo strategico a livello regionale e nazionale.