Presentata l'edizione 2023 della tappa di Civitavecchia del premio Campiello • Terzo Binario News

Seconda tappa civitavecchiese del Premio Campiello, giunto alla 61esima edizione.

Evento presentato stamani presso l’hotel San Giorgio da Cristiano Dionisi, presidente Unindustria Civitavecchia e ideatore dell’evento; Ernesto Tedesco, sindaco di Civitavecchia; Gabriella Sarracco, presidente Fondazione Cariciv e Gino Saladini, scrittore e presentatore della serata.

L’organizzazione, curata da Unindustria in collaborazione con Fondazione Campiello e Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e con il patrocinio del Comune di Civitavecchia e della Fondazione Cariciv, è in programma mercoledì 28 giugno alle ore 20 a Civitavecchia nel porto storico. nello specifico presso la fontana del Vanvitelli, che già l’anno scorso riscosse un bel successo per la posizione suggestiva.

Coinvolti nell’organizzazione la Pro Loco (che farà da guida in una visita al Museo Nazionale), le scuole, al Fidapa e Book Faces. Ruolo importante quello svolto da Humana e Molinari.

I cinque libri finalisti del Premio Campiello 2023 sono “La Resistenza delle donne” di Benedetta Tobagi (Einaudi), “Diario di un’estate marziana” di Tommaso Pincio (Perrone editore), “Centomilioni” di Marta Cai (Einaudi); “La Sibilla. Vita di Joyce Lussu” di Silvia Ballestra (Laterza) e “In cerca di Pan” di Filippo Tuena (Nottetempo). Qui di seguito gli interventi:

Cristiano Dionisi: “Si rinnova un piccolo regalo alla città, il che conferma il rapporto stretto fra economia e cultura. Una piccola novità è il tour per le librerie con il firma copie dei cinque autori, accompagnati dai rappresentanti di Book Faces. Tappa finale alla biblioteca cittadina dove verranno lasciate le copie firmate dei cinque libri finalisti”.

Ernesto Tedesco: “Questa iniziativa ha una valenza di crescita per la città e per i giovani soprattutto. È un evento che, vissuto nella nostra città, non ha prezzo perché serve a far conoscere Civitavecchia a una platea importante.”

Gabriella Sarracco: “Sono contenta di dire che, arrivati alla seconda edizione del Campiello a Civitavecchia, non si torna più indietro. Si tratta di un’occasione da non perdere per coinvolgere i ragazzi nella lettura e tengo a sottolineare come qui la politica resti fuori. In mostra c’è solo la cultura”.