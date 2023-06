A Civitavecchia Forte Michelangelo apre le porte alla "Quarta Luna", romanzo di Fabio Angeloni • Terzo Binario News

Dopo averlo già presentato sul territorio, per esempio a Cerveteri, ed addirittura al Salone del Libro di Torino, lo scrittore civitavecchiese “gioca” in casa: giovedì 22 infatti presenterà il suo libro “La Quarta Luna” nel Forte Michelangelo, alle 18.30.

L’abbraccio della Fortezza vedrà sul palco l’autore che dialogherà con Gino Saladini, che ha firmato la prefazione dell’opera, e con l’editore Jan Luca Bertoni. Le letture saranno affidate alla voce dell’attrice Delfina Angeloni, accompagnate dalle musiche dal vivo della chitarra di Simonetta Camillettti.

L’atteso evento culturale si svolgerà nella Fortezza Michelangelo nel museo nazionale della Guardia Costiera: “Ringrazio la Marina Militare che ha aperto le porte della Fortezza al mio romanzo per quello che per me rappresenta, dopo il salone di Torino – commenta l’autore – un vero banco di prova. A Civitavecchia sono le mie radici giornalistiche e presentare qui il mio romanzo, raccontare qui dei miei personaggi è come portare qualcuno di importante a casa per il pranzo di Natale”.

“Grazie quindi ed anzitutto a Gino Saladini che nella prefazione – nota l’autore – ha speso parole d’oro su quest’opera, all’editore Jan Luc Bertoni che ha creduto fin dall’inizio a questo progetto e a Simonetta Camilletti alla quale mi legano bellissimi ricordi di gioventù e che rappresenta una eccellenza indiscussa di questa città che in generale e troppo spesso e troppo facilmente fagocita le eccellenze tra sussulti di stampo provinciale, con il risultato di esaltare l’assoluta mediocrità“.

‘Queste – conclude Angeloni – sono le occasioni in cui ciascuno vorrebbe rincontrare le persone giuste, intendo i compagni di scuola, le decine e decine di persone che ho incrociato sul cammino scout o giovando all’oratorio dei salesiani, la gente della politica (moltissimi) compreso gli avversari con i quali ho polemizzato (tantissimi), a avversari politici mai nemici, in moltissimi casi divenuti poi amici. La Quarta Luna ed io li aspettiamo a Forte Michelangelo giovedì”.

“Fabio Angeloni ha il dono raro di catturare l’attenzione del lettore fin dal potente incipit – scrive Gino Saladini – per poi condurlo, tra passato e presente, in un viaggio in luoghi carichi di mistero e, soprattutto, di spiritualità”.

Cinque anni di ricerche, tre viaggi a Santiago: una storia che travolge Frank Rizzo, giornalista della Stampa in vacanza in Galizia, in un’orribile caccia al tesoro, sulla scia dalle farneticanti mail di un serial killer che uccide giovani ragazze incinte, in un viaggio mistico e misterioso tra passato e presente, tra i misteri della vicende dei primi cristiani racchiusi nell’antica Cattedrale, le leggende celtiche che abitano ancora nelle foreste della Galizia e le manovre del potente Bernardo Di Chiaravalle, in epoca medievale.