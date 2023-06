Disparità salariale di genere: se ne parla domani alla Consulta delle donne di Civitavecchia • Terzo Binario News

Domani, mercoledì 21 giugno alle ore 17 presso la Compagnia Portuale La Consulta delle Donne di Civitavecchia presenta l’ indagine sulla disparità salariale di Genere elaborata dal Coordinamento Donna – Area Lavoro delle ACLI.

La ricerca dimostra come a parità di mansione la retribuzione delle donne sia nettamente inferiore a quella degli uomini e come sia difficoltoso per le donne fare carriera pur avendo titoli e meriti. “Lavorare Dis/Pari ” punta il dito su un’ingiustizia che, non solo, penalizza ed umilia le donne ma impoverisce l’ intera società oggi pregiudicando la stabilità nel futuro.

Relatrici Federica Volpi, coordinatrice della ricerca, e Simonetta De Fazi, del gruppo di riceca. Parteciperanno i Sindacati Confederali nelle persone di Giancarlo De Carli Segretario territoriale Spi CGIL; Donatella Persichetti Coordinatrice donne Cisl Roma; Giancarlo Turchetti Segretario generale Uil Viterbo Civitavecchia.

Ragionare sulla disparità salariale consente di prendere coscienza di come le donne siano oggetto di una violenza economica perpetrata dalla società che le considera inferiori e le priva del diritto alla Parità.

“La Consulta delle Donne invita a partecipare numerose e numerosi”, dice Amelia Ciampa, Presidente Consulta delle Donne che ha sede in Via Fusco snc.