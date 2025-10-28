Presentata la scuola tennis agonistica dell'Aureliano Tennis team di Santa Marinella • Terzo Binario News

Presentata la Scuola Tennis agonistica dell’ Aureliano Tennis team. Davanti ad un pubblico composto da oltre 50 ragazze e ragazzi agonisti e non con genitori al seguito, sono stati presentati i programmi per la stagione che è appena iniziata e le nuove figure professionali che affiancheranno quotidianamente gli atleti della scuola tra i quali un giocatore ex professionista.

Lo staff dell’Aureliano Tennis Team è oramai consolidato con tre maestri nazionali e 12 istruttori di primo o secondo grado, oltre ai preparatori atletici ed al mental-coach.

Le squadre presentate che parteciperanno alle competizioni regionali e nazionali sono oltre 20, a partire dai 10 anni di età. Alle famiglie presenti, è stato chiesto come sempre il confronto continuo e costruttivo, volto a far crescere donne e uomini prima che atleti.

L’occasione è stata utile per conoscere i nuovi sponsor della stagione tra i quali l’agenzia GENERALI di Civitavecchia di alcuni prodotti dedicati ai giovani atleti. Nella stessa giornata, alcuni ragazzi aggiungevano risultati di rilievo negli ultimi tornei di stagione: Luca Giacopello ha conquistato il terzo posto ai campionati regionali under 12 maschile, mentre Sofia Lupo il secondo posto ai campionati regionali under 16 femminile. <<Non possiamo che essere soddisfatti e guardare al futuro con fiducia>> dicono dall’ Aureliano, <<siamo attenti alla crescita umana prima che sportiva dei nostri allievi, li accompagniamo nella crescita e diamo loro una valida alternativa di socializzazione. Il circolo vive di amicizia e divertimento anche dopo gli allenamenti>>.