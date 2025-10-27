Il Santa Marinella si mette in marcia, Fracassa: "Bravo Astorelli, stiamo crescendo" • Terzo Binario News

Il Santa Marinella ha cominciato ad ingranare riuscendo a scalare qualche posizione di classifica. I rossoblù, grazie al successo interno sul Pianoscarano per 1-0, hanno raggiunto quota 8 punti in condominio con Campagnano e Fiumicino, più o meno al centro della classifica. Sopra, c’è il Cerveteri a quota 9, a 10 il Grifone e a 12 lo stesso Pianoscarano, teoricamente raggiungibile.

Ma a far notizia è quel minimo di continuità di risultati – il successo di domenica e quello decisamente più roboante di Ladispoli – che ha permesso alla compagine di riprendersi, dopo un inizio stentato condito da due sconfitte esterne e due pareggi interni (con Borgo Palidoro e Tolfa) riuscendo a piazzarsi in una zona di classifica decisamente più consona.

Ma quale può essere stata la svolta per l’undici della Perla? Due fattori su tutti: l’ingresso in campi dell’under classe 2007 Jacopo Astorelli, autore del gol decisivo contro i viterbesi, e un assetto migliore in mezzo al campo. Infatti a parte il gol del 31′ del primo tempo, ci sono state la traversa colpita da Samuele Cerroni e un errore dell’attaccante, e un’altra occasione per lo stesso Astorelli che nella ripresa ha reclamato per un atterramento in area. Segno che adesso i palloni cominciano ad arrivare alle punte.

«Vincere una partita per 1-0 con la rete del nostro 2007 Astorelli – afferma mister Daniele Fracassa – al quale faccio i miei complimenti perché ha sciorinato veramente una prestazione di alto livello come tutto il Santa Marinella, è motivo di soddisfazione. Stavolta l’approccio alla gara è stato quello giusto, mostrando la cattiveria necessaria. Siamo stati padroni del campo per tutta la prima frazione di gioco e potevamo trovare il 2-0 in diverse occasioni. Nel complesso è stato un buon Santa Marinella. Era poi normale che la squadra di Fabrizio Ercolani venisse fuori nella ripresa ma siamo stati bravi difendendoci con ordine, portandola a casa di mestiere. Ora prepariamo la trasferta di domenica a Capranica, altro ostacolo molto duro da superare».