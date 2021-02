Resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Queste le accuse per un romano di 44 anni, arrestato dalla Polizia, in via Marin Sanudo. L’uomo, per motivi da appurare, ha impugnato il bisturi e ha inveito contro gli agenti.

Sul posto il personale delle Volanti. L’episodio è avvenuto alle 21,06 di domenica 31 gennaio.