Premio nazionale per lo scrittore di Civitavecchia Danilo Catalani - Terzo Binario News

Gli Imperseguibii premiato a Modena nell’ambito dell’editoria indipendente

Un premio nazionale e un nuovo libro fresco di stampa. Lo scrittore civitavecchiese Danilo Catalani ha infilato questa bella doppietta che gli spalanca uno scenario tutto nuovo rispetto a quanto capitatogli finora.

Intanto va sottolineato il primo premio conquistato al Premio Narrativa Indipendente 2020. “La premiazione doveva avvenire in estate – racconta Catalani – e invece è stata posticipata al 17 ottobre a Modena nell’ambito del festival librario Buk, che si rivolge alla piccola editoria indipendente>. Secondo “l’insindacabile giudizio della Giuria di Qualità, nella Sezione A relativa ai romanzi editi, è arrivato il primo premio”.

Dunque successo per Danilo Catalani con il romanzo Gli imperseguibili e il motivo dell’affermazione: “Bellissima storia che esalta il senso della vita, il rispetto della gioventù e il diritto alla dignità della vecchiaia”.

“Volevo precisare – riprende lo scrittore – che nei concorsi letterari non si premia il libro uscito dell’anno solare e questo è stato il primo concorso nazionale a cui ho partecipato>. È stato un bel colpo, indubbiamente: “Sì, è arrivata una gran soddisfazione per questo primo riconoscimento nazionale.

Più che altro, è stata premiata la qualità del prodotto e fa piacere perché significa aver intrapreso la strada giusta trattandosi di editoria indipendente. Il riconoscimento è per la storia e questo mi lusinga, inoltre sono stato contattato da alcune case ma preferisco continuare da solo divertendomi e mantenendo una certa libertà di movimento che non avrei con la grande casa editrice e ancor meno con la media>.

Poi per Catalani è arrivata la nuova creatura ovvero La partita di Ypres, un libro ambientato nella cittadina francese durante la Grande Guerra. Civitavecchia sempre molto presente nelle sue produzioni, ora una scelta diversa: “In realtà, c’è continuità per esempio con Gli Imperseguibili dove al centro ci sono l’amicizia e la dignità dell’uomo. Certo l’ironia non c’è in trincea e un piccolo esperimento di romanzo storico lo feci nei Racconti con la H> conclude Danio Catalani.