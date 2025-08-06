Posto di Primo Intervento Ladispoli-Cerveteri, petizione a Valcanneto per il suo ripristino e mantenimento • Terzo Binario News

Il Comitato di Zona Valcanneto aderisce alla raccolta di firme per il ripristino e il mantenimento del Posto di Primo Intervento di Ladispoli-Cerveteri.
Il PPI per il nostro territorio garantisce la possibilità di effettuare un intervento sanitario importante di primo soccorso e, per le situazioni più complicate, l’eventuale trasporto protetto verso gli ospedali più vicini.
Invitiamo quindi tutta la cittadinanza ad aderire alla raccolta firme che verrà presentata ai vertici della Regione Lazio.
Sarà possibile firmare la petizione presso: Sede del CdZ Valcanneto di Via Scarlatti, 2/B Mercoledì 06/07/2025 dalle h.18.00 alle h. 20.00 (comunicheremo in seguito altre giornate);
Farmacia Cavallini di Via Vivaldi.