Europei Under 20 di atletica, domani in gara Francesco De Santis visibile in diretta alla sala Ruspoli di Cerveteri • Terzo Binario News

Domani è il grande giorno di Francesco De Santis. Il giovanissimo atleta cresciuto sulla pista del Campo Enrico Galli di Cerveteri è pronto a fare il suo esordio ai Campionati di atletica Under 20, in scena in Finlandia.

Come annunciato nei giorni scorsi, l’Assessorato allo Sport del Comune di Cerveteri, ha organizzato un piccolo momento per stare insieme e sostenere, anche se a distanza, il giovane Francesco: la gara infatti, sarà trasmessa in diretta dai locali di Sala Ruspoli.

“Come avevo promesso a Francesco e a tutto il mondo dell’atletica locale il giorno in cui lo abbiamo ricevuto insieme al Sindaco Elena Gubetti in Municipio – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri – volevamo vivere tutti insieme questo momento importantissimo per lui, per la sua carriera e per la nostra città. Per questo motivo, ho organizzato insieme ai suoi compagni di sport, la trasmissione della diretta della gara all’interno dei locali di Sala Ruspoli. L’appuntamento è fissato per le ore 09:50. Forza Francesco, Cerveteri corre con te!”