Post-carbone, Unindustria: "Il rinvio della chiusura è un'opportunità" • Terzo Binario News

Il presidente di Civitavecchia Fabio Pagliari: “Serve ad affrontare la transizione energetica con maggiore serenità”

“Siamo in un contesto internazionale di grande incertezza, nel quale rinviare la chiusura degli impianti a carbone garantendo produzione solo in caso di crisi internazionali è una opportunità per salvaguardare l’economia e dare certezze alle nostre imprese”.

Lo dichiara Fabio Pagliari, Presidente di Unindustria Civitavecchia.

“Abbiamo sempre affermato l’esigenza di un orizzonte temporale che ci permettesse di affrontare la transizione energetica con maggiore serenità.

Riteniamo quindi che un eventuale slittamento dei termini del phase out potrà accompagnare al meglio la riconversione economica del nostro territorio, che necessita dei giusti tempi di realizzazione per la messa a terra dei nuovi progetti sostenibili e non comportare implicazioni sul percorso di transizione energetica e sul futuro industriale ed economico del nostro territorio, che è chiaro e ben definito anche grazie al lavoro di questi anni.

Ribadiamo la necessità di velocizzare l’iter di selezione dei 28 progetti presentati nell’ambito della manifestazione di interesse, attualmente in fase di valutazione preliminare, e di nominare al più presto il commissario governativo. L’eventuale proroga permetterà una migliore valutazione da parte delle imprese del territorio rispetto alla pianificazione e alla diversificazione dei propri investimenti, garantendo la tenuta occupazionale per centinaia di lavoratori e delle loro famiglie”.