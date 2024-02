Posti di blocco della Polizia Locale di Cerveteri, elevati 13 verbali per violazioni al codice della strada • Terzo Binario News

Giornata di controllo quella di ieri per gli uomini guidati dalla Comandante Cinzia Luchetti in collaborazione con la Polizia Locale di Città Metropolitana

Mattinata di verbali quella di ieri a Cerveteri.

Nell’ambito delle consuete attività di controllo del territorio, la Polizia Locale di Cerveteri guidata dalla Comandante Cinzia Luchetti, in collaborazione con la Polizia Locale di Città Metropolitana ha infatti effettuato un lungo e meticoloso posto di blocco lungo la Via Aurelia in direzione Roma per accertare la regolarità dei documenti degli automobilisti e contrastare le eventuali infrazioni al codice della strada.

Nel dettaglio sono stati elevati 13 verbali, di cui 8 comminati dalla Locale di Cerveteri e 5 da quella della Città Metropolitana.

Tra le maggiori infrazioni, l’assenza della polizza assicurativa, revisioni scadute e violazioni delle regole della strada, tra cui sorpassi per superamento della striscia continua.

Una mattinata che diversi automobilisti ricorderanno dunque per un bel po di tempo.