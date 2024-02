Funari del Cerveteri brilla nella Rappresentativa Lnd, all'esordio un gol e un assist • Terzo Binario News

Grande prova di Lorenzo Funari nella Rappresentativa Lnd. Il giovanissimo di Cerveteri, punta del Città di Cerveteri allenato da Mister Paolo Caputo, martedì 6 febbraio ha infatti il proprio esordio nella Rappresentativa Lega Nazionale Dilettanti in una gara amichevole contro la Lodigiani.

Partito dalla panchina, Lorenzo ha subito messo le cose in chiaro: ha siglato infatti la rete del 3 a 2 e ha realizzato l’assist per il 4 a 2. La gara si è poi conclusa con il risultato di 5 a 2 per la Rappresentativa della Lega.

Inizio di anno importante dunque per Lorenzo: una speranza verdazzurra che cresce e una freccia in più nell’arciere del Mister Paolo Caputo, che oltre al bomber esperto Catracchia, sa di poter contare anche su un giovanissimo ragazzo con tanta voglia di crescere.