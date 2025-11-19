Poste di Santa Severa in manutenzione straordinaria • Terzo Binario News

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Santa Severa, in Via della Monacella, 20, da oggi è interessato da lavori di manutenzione straordinaria.

Poste Italiane, per garantire la continuità dei servizi ha predisposto, da venerdì 21 novembre e per l’intera durata dei lavori, il potenziamento della sede di Santa Marinella, in Via Aurelia, 295, con uno sportello dedicato alla clientela di Santa Severa, dove è possibile usufruire dei servizi “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta, il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario nonché di tutti i servizi postali e finanziari, e disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle ore 12.35.

Si precisa che la sede di Via Aurelia, 295, osserva orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle ore 19.05. A disposizione dei cittadini anche lo sportello ATM Postamat, attivo sette giorni su sette, per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.



A disposizione della clientela anche la sede di Furbara Cerenova, in via Fregene 100, che osserva orario dal lunedì al venerdì 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle ore 12.35. Anch’essa dotata di sportello ATM Postamat, attivo sette giorni su sette, per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.