Alessio Pascucci nuovo Amministratore Unico della Multiservizi Caerite • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Persona di chiara e comprovata esperienza che conosce approfonditamente le esigenze del territorio”

Alessio Pascucci è il nuovo Amministratore Unico della Multiservizi Caerite. Oggi, negli uffici di Vicolo Sollazzi n.3 della Municipalizzata del Comune di Cerveteri, l’Assemblea dei Soci e la firma, da parte del Sindaco Elena Gubetti, dell’atto di nomina. Succede alla Dottoressa Ilaria Sterpa, che in questi mesi di sede vacante, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, ha ricoperto il ruolo di Amministratore pro-tempore.

“Quella di Alessio Pascucci è una figura di chiara e comprovata esperienza amministrativa: ha svolto per due mandati il ruolo di Sindaco della nostra città e conosce approfonditamente il territorio – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – la Multiservizi Caerite riveste un ruolo fondamentale all’interno del tessuto cittadino: ha in capo la gestione del verde e della pubblica illuminazione, dei servizi cimiteriali e soprattutto del sistema farmaceutico comunale, che con le sue sei farmacie è sempre più un punto di riferimento per le attività di cura e prevenzione. Sono certa che le competenze e le capacità di Alessio, sapranno elevare ulteriormente gli standard dei servizi offerti e dunque la qualità della vita del territorio”.

“Auguro ad Alessio Pascucci un ottimo e proficuo lavoro – conclude il Sindaco Gubetti – allo stesso tempo, ci tengo a rivolgere un sentito ringraziamento alla Dottoressa Ilaria Sterpa per la professionalità e la dedizione con le quali in questi mesi ha guidato la nostra Municipalizzata. Un ulteriore ringraziamento lo rivolgo al Dottor Andrea Di Veroli, revisore dei conti della municipalizzata, che in questi mesi ha offerto uno straordinario contributo alle attività della Multiservizi, affiancando con continuità, dedizione ed estrema disponibilità la Dottoressa Sterpa in questa fase di transizione”.

Classe 1982, Sindaco di Cerveteri dal 2012 al 2022, ha conseguito presso La Sapienza Università di Roma la Laurea e la Laurea Magistrale (entrambe con 110 e lode) in Ingegneria Informatica e il Dottorato di Ricerca in Intelligenza Artificiale nello stesso Ateneo. Sempre alla Sapienza nel 2025 ha conseguito una seconda Laurea in Fisica (con 110 e Lode).