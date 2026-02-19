Postamat di Cerenova, le Poste: "Manutenzione straordinaria per evitare altri guasti" • Terzo Binario News

Il Postamat di Cerenova ha effettivamente subito alcuni guasti durante i primi giorni del mese di febbraio e Poste Italiane, scusandosi con i cittadini per i temporanei disagi, precisa di aver provveduto ad avviare prontamente tutte le azioni necessarie individuando di volta in volta le cause dell’interruzione dell’operatività, risolvendo i guasti e ripristinando il funzionamento del dispositivo compatibilmente con i tempi necessari al reperimento delle parti meccaniche e di alcuni componenti del software che necessariamente dovevano essere sostituiti.

Poste Italiane coglie l’occasione per precisare che da agosto 2025 alla fine di gennaio, l’ATM in questione ha funzionato in modo regolare e continuo fatto salvo due interruzioni bloccanti in un paio di occasioni ad agosto e settembre.

Come ogni apparecchiatura, in particolare quelle complesse e sottoposte a un utilizzo frequente, anche i Postamat sono soggetti a possibili guasti e proprio per questo Poste Italiane ha predisposto contrattualmente un servizio di manutenzione straordinaria e una serie di processi interni utili ad agire in tempi rapidi per accertare le cause dei guasti e provvedere a risolverle, sia con interventi in presenza direttamente sul posto sia da remoto attraverso tecnici informatici che operano in rete.

L’Azienda ricorda come anche l’ATM Postamat dell’ufficio postale di Cerenova può essere utilizzato non solo per le operazioni di prelievo di denaro contante ma anche per il pagamento di bollettini di conto corrente premarcati, per le ricariche telefoniche e delle carte Postepay e per le operazioni informative quali l’estratto conto, il saldo e la lista movimenti.