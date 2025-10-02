Post-carbone, Nunzi: "Al tavolo andava invitato pure il terziario" • Terzo Binario News

“Ho letto della convocazione del comitato di coordinamento delle imprese per la chiusura della centrale Enel. Convocazione e manifestazione necessaria vista la situazione assai preoccupante per imprese e lavoratori.

Stupisce l’ assenza di una buona parte delle rappresentanze del settore terziario.

Settore che in città è il settore primario per numero di imprese, occupazione, e prodotto interno lordo.

Presumo che si sia trattato di una lontana sciagurata sottovalutazione di qualche responsabile, in un passato recente qualcuno ignaro avrà pensato che si trattava di centrale, di temi che non interessavano terziario e settori attinenti.

Una visione dell‘economia assai arcaica ed obsoleta. Credo che la presenza del terziario sia utile e necessaria a dimostrazione del suo impegno per la città ; perché non pensare (almeno) ad un invito al tavolo?”

Tullio Nunzi