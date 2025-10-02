“Pace e Giustizia per Gaza”: il Sindaco di Cerveteri Gubetti aderisce alla manifestazione di Civitavecchia • Terzo Binario News

Il Sindaco Gubetti: “Pace e cessate il fuoco immediato, nessuno volti lo sguardo altrove davanti agli orrori della guerra e di ciò che sta accadendo a Gaza”

“Ciò che sta accadendo a Gaza, e purtroppo anche in tanti altri angoli del mondo, non può e non deve lasciarci indifferenti. In queste settimane l’Italia intera si sta mobilitando, con cortei, scioperi e manifestazioni. Sabato 4 ottobre si tornerà in piazza: su invito del Comune di Civitavecchia e della locale sezione dell’Anpi – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – saremo presenti come Sindaci del Litorale a nord di Roma, insieme alla società civile, per una manifestazione di pace e giustizia a sostegno del popolo palestinese, martoriato dal dramma della guerra”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, nell’annunciare la propria partecipazione – in rappresentanza dell’intera cittadinanza – alla manifestazione “Pace e Giustizia per Gaza”, promossa dal Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene con l’Anpi di Civitavecchia. Il ritrovo è fissato per le ore 16:00 ai Giardini del Pincio: da lì il corteo proseguirà fino a Piazza Frati. Tra gli ospiti previsti: S.E. Mona Abuamara, ambasciatore palestinese in Italia, l’attore e scrittore Moni Ovadia e Fabrizio De Sanctis, referente nazionale dell’Anpi.

“Ancora oggi, nel 2025, siamo costretti ad assistere a scene inutili, folli, assurde e vergognose di fame, miseria e morte a causa di conflitti nuovi e ingiustificati: penso a Gaza, penso all’Ucraina, penso a tanti luoghi del mondo dove ogni giorno muoiono civili inermi, tra cui molte donne e molti bambini – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – situazioni sulle quali noi Sindaci possiamo incidere poco, se non facendoci portavoce del sentimento dei cittadini, scendendo pacificamente in strada insieme a loro per far sentire alto il bisogno di pace. Possiamo farlo con atti simbolici, come la mozione recentemente approvata nel nostro Consiglio comunale e in tanti altri Comuni; possiamo farlo promuovendo iniziative di sensibilizzazione e di informazione, soprattutto tra i giovani. Ma siamo consapevoli che devono essere i Governi nazionali ed europei ad assumere posizioni chiare e a compiere azioni concrete”.

“Abbiamo bisogno di pace. Subito, adesso. Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco immediato – conclude il Sindaco –. Sabato, a Civitavecchia, lo chiederemo tutti insieme. Ringrazio il Sindaco Marco Piendibene per aver condiviso questa manifestazione con gli altri Sindaci del litorale e l’Anpi per averla organizzata. Fare rete è fondamentale: soprattutto quando in gioco ci sono valori universali come quello della pace”.