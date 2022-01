Possibili nevicate domani a Roma e dintorni - Terzo Binario News

Giorni di freddo e di gelo su tutta Italia quelli che stiamo attraversando.

Se questa notte e nelle prime ore della mattinata a farla da padrone è stato il forte vento che ha causato tra l’altro non pochi danni sul litorale a nord di Roma, per la giornata di domani, mercoledì 12 gennaio non sono esclusi fiocchi bianchi nei dintorni della Capitale anche a bassa quota.

A causa dell’arrivo di masse di aria gelida provenienti dalla Russia infatti, per domani in mattinata potrebbero cadere i primi fiocchi di neve misti a pioggia.

Molto probabili le nevicate sui Castelli Romani dai 200-300m.