Possibile viaggiare con Tap&Tap anche sul Leonardo Express da Termini all’Aeroporto di Fiumicino • Terzo Binario News

Con un solo Tap sul Leonardo express. Da oggi è possibile viaggiare con Tap&Tap anche sul Leonardo express dalla stazione di Roma Termini verso l’Aeroporto di Fiumicino.

Grazie al nuovo canale di acquisto rapido per i biglietti del Regionale di Trenitalia, è sufficiente avvicinare la propria carta di pagamento contactless, lo smartphone o lo smartwatch abilitati sui lettori posti ai tornelli, in prossimità del binario 24 della stazione di Roma Termini, per accedere al treno non stop del Regionale di Trenitalia che, in poco più di 30 minuti, raggiunge il centro di Roma o l’Aeroporto di Fiumicino (il sistema è già attivo per chi proviene dall’aeroporto), offrendo una esperienza utente completa sulla tratta.

È possibile acquistare con la stessa carta il biglietto per un solo passeggero adulto, mentre in fase di controllo a bordo è sufficiente comunicare gli ultimi 4 numeri della carta di pagamento utilizzata.

Continua l’impegno del Regionale di Trenitalia nell’offrire ai viaggiatori opzioni di acquisto sostenibili, semplici e tecnologiche per rendere il servizio ancora più fruibile, garantendo un accesso ai mezzi di trasporto più veloce e rispettoso dell’ambiente. Tap&Tap è attivo per i circuiti Visa, Mastercard, American Express e i wallet sui dispositivi digitali.