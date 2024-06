Auto prende fuoco durante il rifornimento di carburante: 59enne in gravi condizioni • Terzo Binario News

La donna, estratta dall’abitacolo, trasportata all’ospedale Sant’Eugenio; sul posto gli agenti della Polizia locale del Gruppo IV Tiburtino



Un’auto ha preso fuoco durante il rifornimento di carburante. Dall’abitacolo è stata estratta una 59enne, trasportata in gravi condizioni all’ospedale Sant’Eugenio. È quanto avvenuto alle 14,30 di oggi, venerdì 21 giugno, in via Tiburtina all’altezza del civico 1641, all’interno di un distributore di benzina. Sul posto gli agenti della Polizia locale del Gruppo IV Tiburtino.

Il veicolo è stato posta sotto sequestro. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto.