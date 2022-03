Nuovo libro per il giovane poliedrico artista civitavecchiese Gabriele Campagna - Terzo Binario News

Ha appena compiuto 17 anni – il 5 marzo – ma già ha alle sue spalle una assortita esperienza nel mondo dello spettacolo.

Il civitavecchiese Gabriele Campagna, infatti, è attore, cantante e doppiatore e anche scrittore.

La sua carriera è iniziata a 5 anni, quando debutta al Teatro Traiano con: “Peter Pan il musical”. I suoi studi artistici li prosegue nella scuola di recitazione di Enrico Maria Falcone e, dopo quattro anni, con la compagnia Blue in The face, di cui farà parte per un solo anno.

Gabriele Campagna

Poi il passaggio in Rai, nel 2016, con la realizzazione di alcune musiche per “Fräulein-Una fiaba d’inverno”, con la regia di Caterina Catone e la partecipazione straordinaria di Christian de Sica e Lucia Mascino. Nel 2018 inizierà a lavorare con la giovanissima ballerina Desiree Benevieri (fino al 2019). Continua a interpretare ruoli accanto ai registi civitavecchiesi Stefano Borghetti e Pino Quartullo fino ad arrivare al grande maestro: Gigi Proietti.

Il debutto in “Peter Pan” a soli 5 anni





Il 2018 è per lui l’anno della completa svolta artistica, inizia a studiare presso l’Unione Musicale di Civitavecchia, ed è proprio nello stesso anno, che parteciperà al Mini-Festival di Viterbo, portando il brano del Volo: “L’amore si muove”, con il quale vincerà la prima selezione, ma arriverà secondo alla premiazione finale.

È dal 2019 che Gabriele Campagna lascia la scena, ed inizia a scrivere.

Scrive poesie di ogni tipo, canzoni e testi teatrali, come: “Fulmini” e “Luna”, componimenti, nei quali l’artista esprime le proprie sensazioni, i propri pensieri, la propria anima.

Adesso ha deciso di mettere in pagina sue giovani ma, dice lui stesso. “struggenti esperienze” e scrive “IO. Ho ancora un po’ di vita”. “Una raccolta di narrativa e poesia in cui chiunque a qualsiasi età può darsi una seconda possibilità, appunto, ancora una vita” spiega il suo autore.