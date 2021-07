Porrello: "Grazie a coloro che si sono esposti per spegnere gli incendi" - Terzo Binario News

“Nei giorni scorsi il territorio di Civitavecchia e Santa Marinella è stato preso d’attacco in più punti da incendi di ingente rilevanza e solamente grazie all’intervento tempestivo di tutte le istituzioni la situazione non ha preso una piega ben peggiore.

Voglio quindi ringraziare oltre ai Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia di Stato, Croce Rossa e tutte le istituzioni coinvolte i volontari delle diverse sezioni della Protezione Civile intervenuti, ossia quelle di Civitavecchia, Tolfa, Allumiere e Santa Marinella.

Ai volontari ed ai loro coordinatori il mio personale grazie come rappresentante del Consiglio Regionale del Lazio ed il mio impegno ad essere un loro interlocutore per quanto la Regione Lazio possa fare per mettere il corpo nelle migliori condizioni di operare nelle prossime emergenze a tutela dei cittadini del territorio.

Il lavoro della Protezione Civile, ho avuto modo di apprezzare negli anni, non si esaurisce con l’intervento in situazione di emergenza ma vede una fase di pianificazione, formazione e di back office decisamente importante che in questi anni è stato portato avanti al meglio e che rendono la Protezione Civile uno strumento decisamente efficace a tutela dei cittadini.”

Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.