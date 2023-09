"Poca manutenzione e visibilità nelle strade vicino allo Zambra" • Terzo Binario News

Un cittadino segnala come il canneto limiti la visuale alle auto in transito e sommerga i cartelli, limitando la sicurezza

“Volevo segnalare lo stato di degrado e la mancanza totale di manutenzione delle strade a Zambra, ma anche in tutto il comune di Cerveteri.

Erba incolta sui lati delle strade che priva la visuale, immondizia sparsa sui bordi, buche.

In questo incrocio tra Via di Zambra, Via Casali di Zambra e Via Tenuta di Zambra la visuale è molto limitata, le macchine sfrecciano ad alta velocità.

Prima dell’estate proprio in questo incrocio c’ è stato un grave incidente che ha richiesto l’ intervento dell’ elisoccorso, ma da parte del comune non c’è stata nessuna iniziativa per limitare la velocità su questa strada, anzi manutenzione zero e discarica a cielo aperto sui bordi delle strade…”

Giovanni A.

