I “Manetti Bros” ospiti al Cinema Moderno di Cerveteri per la proiezione speciale di “US Palmese” • Terzo Binario News

Appuntamento per sabato 3 maggio alle ore 21:30, ingresso con biglietto

In bacheca annoverano un “David di Donatello”, un “Nastro d’argento” e un “Ciak d’oro”, film di straordinario successo al botteghino, come la trilogia di “Diabolik”, “Ammore e malavita” e “Song’e Napule” e serie Tv di altrettanto successo, come “L’Ispettore Coliandro” e “Rex”.

Si tratta di Marco e Antonio Manetti, ovvero i “Manetti Bros”, che sabato 3 maggio alle ore 21:30 saranno ospiti del Cinema Moderno di Cerveteri per incontrare il pubblico prima della proiezione del loro ultimo film, “U.S. Palmese”, prodotto per Rai Cinema con Rocco Papaleo, Claudia Gerini, Max Mazzotta e Massimiliano Bruno.

Il film rientra nella regolare programmazione del Cinema Moderno di Cerveteri, pertanto è previsto il pagamento del consueto biglietto di ingresso.

“Una nuova grande serata di Cinema a Cerveteri con degli ospiti straordinari, degli innovatori della cinematografia italiana, registi di tanti film e serie Tv di successo come i Manetti Bros – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – Mario Giuffrida e Isabella Della Longa con amore e passione gestiscono il Cinema Moderno di Cerveteri, l’unica sala cinematografica nel raggio di 30km, un punto di riferimento importante per il nostro Litorale e da rappresentante dell’amministrazione, da Assessore alla cultura, non posso che esprimere il mio apprezzamento e la mia stima nei loro confronti per l’impegno con cui mantengono in vita una realtà importante quale è un Cinema. La presenza dei Manetti Bros premia il loro lavoro e pertanto invito la cittadinanza tutta a non perdersi la proiezione di sabato sera e più in generale, l’intera programmazione del Cinema Moderno”.

“Con l’occasione – conclude l’assessore Francesca Cennerilli – oltre a Mario e Isabella per il lavoro che sempre svolgono nell’attività cinematografica, ci tengo a ringraziare Alessio Pascucci, per la collaborazione e l’impegno profuso nell’organizzazione di questa nuova, importante, grande serata di cinema per Cerveteri. Ci vediamo in sala, al Cinema Moderno!”

Nei prossimi giorni, il Cinema Moderno di Cerveteri accoglierà anche una prima visione nazionale, ovvero la proiezione di “Black Bag – Doppio Gioco”, un film di Steven Soderbergh, con Cate Blanchett e Michael Fassbender. Per informazioni e per rimanere sempre aggiornati sulla programmazione del Cinema Moderno, contattare il numero 069941640