Plauso della Risso e Fioravanti per il calo della Tari di Ladispoli - Terzo Binario News

“Il calo della Tari del 2.5% è un grande traguardo che testimonia ancora una volta come la lungimiranza di questa amministrazione comunale venga in aiuto dei cittadini in tempi difficili.

In un periodo in cui le imposte sui rifiuti hanno visto rialzi in moltissimi comuni, a Ladispoli si va in controtendenza. Forza Italia sostiene la politica del Sindaco Grando, volta ad alleggerire il carico di tasse dei ladispolani con progetti che mettano la difesa dell’ambiente al centro.

Sarà una Pasqua dura, resa difficoltosa dall’emergenza, ma vogliamo augurarvi di passarla in serenità con le vostre famiglie, con l’augurio di incontrarci al più presto e di metterci alle spalle ogni tipo di preoccupazione. Noi ce la mettiamo tutta per risolvere quanti più problemi possibile, altri continuano a parlare”.

Marco Antonio Fioravanti e Manuela Risso

Gruppo consiliare Forza Italia