Rifiuti, Zingaretti: "Roma Capitale irresponsabile" - Terzo Binario News

“Le prime risposte arrivate da Roma Capitale sull’ordinanza per salvare la città dall’emergenza rifiuti sono veramente deludenti e irresponsabili. Non si ha minimamente idea dei rischi immensi a cui si espone la capitale. Atteggiamenti polemici e ancora dilatori senza soluzioni sono davvero gravi. Come Regione ci siamo, stiamo lavorando e risolveremo noi anche questo problema”.

Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.