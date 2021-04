Appello del Pincio ai commercianti: "Rispettate gli orari a Pasqua e Pasquetta" - Terzo Binario News

“Con le festività pasquali, caratterizzate dalla zona rossa nazionale, il Comune, sentita Confcommercio, si sente in dovere di condividere un appello affinché le attività commerciali del territorio possano osservare degli orari in linea con le restrizioni attuate dal Governo.

In particolare, per il giorno di Pasquetta l’Amministrazione auspica che da parte dei vari esercizi, compresa la grande distribuzione, possa essere applicato un orario ridotto, con chiusura alle ore 14, così da garantire anche ai dipendenti di poter godere, almeno in parte, della festività.

Cogliamo l’occasione per augurare ai commercianti, agli operatori del settore e alle loro famiglie una serena Pasqua”. Questo quanto dichiara l’Assessore al Commercio, Emanuela Di Paolo.