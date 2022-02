Plauso della Cisl Vigili del Fuoco per l'arrivo del Commissariato a Ladispoli - Terzo Binario News

Il rappresentante sindacale Gabriele Fargnoli dà il benvenuto ai poliziotti

“Gratitudine e soddisfazione”, per la recente apertura a Ladispoli del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di via Vilnius, è stata espressa dal Responsabile sindacale CISL dei Vigili del Fuoco, area Roma Nord, Gabriele Fargnoli.

“Gratitudine per il lavoro svolto dal Sindaco Alessandro Grando e dall’Assessore ai LLPP Veronica de Sanctis che hanno portato a compimento un traguardo importante per la città. E di questo siamo riconoscenti noi Vigili del Fuoco per primi, dato che si completa così il quadro di tutela e sicurezza dei cittadini e dell’area urbana.

La soddisfazione inoltre – aggiunge Fargnoli, che è Capo Reparto del presidio VVF di via Aurelia nella vicina Cerenova – è per l’intero Territorio. Con l’arrivo della Polizia di Stato, Ladispoli vede non solo crescere il proprio standard di Sicurezza – sottolinea Fargnoli – ma anche il proprio peso amministrativo.

La contestuale presenza operativa di Carabinieri, Guardia di Finanza e ora anche Polizia di Stato è infatti il riconoscimento dell’avvenuta maturazione di Ladispoli a rango di città dell’Area Metropolitana di Roma.”