"Pittura in Vetta", la mostra degli artisti di Ladispoli e Cerveteri in Abruzzo • Terzo Binario News

Simonetta Sabatini, Noemi Aversa, Andrea Cerqua e Lucia Antonelli hanno esposto a Rocca di Mezzo in provincia de L’Aquila

Si è conclusa con notevole successo la mostra di pittura organizzata nella località montana di Rocca di Mezzo in provincia di L’Aquila.

Gli artisti: Simonetta Sabatini, Noemi Aversa, Andrea Cerqua e Lucia Antonelli hanno esposto oltre 40 dipinti tra pastelli ed olii.

La bellissima sala Luigi Sebastiani, dove i 4 artisti di Ladispoli e Cerveteri, hanno presentato le loro opere alla presenza del Sindaco e del presidente della Proloco, ospita anche la mostra internazionale “Laquilandia” in cui sono stati ricostruiti in miniatura monumenti, abbazie, e catene montuose del Gran Sasso in Abruzzo, con plastici in 3D.