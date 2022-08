Stasera il ricordo del bombardamento del '43 su Civitavecchia • Terzo Binario News

Nella ricorrenza del secondo attacco del 30 agosto, appuntamento alle 21 in via Montegrappa con la storica Roberta Galletta

Oggi, martedi 30 Agosto 2022, per ricordare il 79° anniversario del secondo bombardamento su Civitavecchia avvenuto il 30 Agosto 1943, ottavo appuntamento con “La Memoria Ritrovata-Viaggio alla scoperta della Storia di Civitavecchia” .

Vista la data si presenta il documentario “14 Maggio 1943-La Memoria Ritrovata” che Roberta Galletta ha realizzato nel 2018 per ricordare non solo il primo bombardamento subito dalla nostra comunità, ma l’evento traumatico ed iconico che ne è scaturito e come ha condizionato la vita dei civitavecchiesi.

“Attraverso le parole di quattro testimoni, all’epoca bambini, Marisa Paoloni, Nadia Branchi, Rossana Giudici e Renato Biferali – spiega la storica civtavecchese -, racconterò la bellezza di Civitavecchia prima di quel fatto tragico e le difficoltà di ritrovare un senso per sopravvivere all’evento che ha cambiato per sempre il volto di Civitavecchia”.

La partecipazione è libera, dalle ore 21 a Via Monte Grappa, portate la seggiolina.

Nella foto in altola chiesa Matrice Templare di Santa Maria di Civitavecchia solo parzialmente danneggiata dai bombardamenti del 1943-44, poi definitivamente distrutta dalla ricostruzione-distruzione della città nel dopoguerra.