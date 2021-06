Presentazione dell'VIII Summer music Camp di Ladispoli - Terzo Binario News

Al via l’ottava edizione del Summer Music Camp 2021 che si svolgerà a Ladispoli dal 20 giugno al 29 luglio, grazie al rapporto sinergico che si è creato tra la Regione Lazio, LazioCrea, il Comune di Ladispoli e l’Associazione Massimo Freccia con la sua OgMF, Orchestra giovanile Massimo Freccia.

Esposte le attività estive del Summer Music Camp 2021 che si snoderanno in una serie di concerti in diverse location cittadine dal teatro Marco Vannini alla sala Freccia

. “In quest’anno di ripartenza, l’orchestra sinfonica giovanile festeggia il suo decimo anno di attività concertistica e formativa dopo mesi e mesi di forzata inattività che mirabilmente si è indirizzata in una resilienza non comune, tanto meritoria quanto commovente, trattandosi di ragazzi e bambini” ha raccontato il M° Bacci dopo aver illustrato le varie tappe delle esperienze dell’Associazione Freccia “per questo ringrazio la Regione Lazio, LazioCrea e l’assessore alla Cultura del Comune di Ladispoli Marco Milani che hanno voluto dare l’opportunità ai nostri studenti di ripartire tutti insieme per tornare a condividere quelle emozione, quelle fatiche, quelle grandi soddisfazioni premiando la fiammella del loro grande entusiasmo.”

Così la kermesse si articola in una serie di concerti quasi giornalieri, frutto delle varie attività formative che si svolgeranno all’interno del Campus e vedrà al suo interno varie rassegne che partiranno quasi in contemporanea e alle quali parteciperanno anche giovani musicisti provenienti da tutta Italia. Un programma davvero impegnativo che va da Stravinsky a Beethoven a Vivaldi fino a Mozart e Mendelssohn per concludere con grandi concerti sinfonici, da Rossini allo Sheherazade di Korsakov, ai trascinanti Danzon e Conga del Fuego di Marquez. infine non poteva mancare un tratto che contraddistingue da sempre questo grande progetto artistico e formativo: la multimedialità. Musica, Letteratura, Pittura, Poesia, Danza, Cinema, Live Electronic e, quest’anno, anche Scultura in un’interazione in tempo reale originale che si è potuta realizzare grazie alla collaborazione ormai consolidata con Agostino De Angelis nel ruolo di voce recitante.

I concerti saranno fruibili da tutta la cittadinanza gratuitamente, nel pieno rispetto della normativa di sicurezza per la pandemia”.