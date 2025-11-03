Pista di pattinaggio sul ghiaccio nel Natale di Cerveteri: pubblicata la manifestazione d’interesse • Terzo Binario News

Termine ultimo per la presentazione della domanda, martedì 18 novembre alle ore 12:00

“Natale sul ghiaccio a Cerveteri. Un’attrattiva che da sempre richiama tante persone: vogliamo che nel periodo natalizio, famiglie e giovani scelgano Cerveteri, scelgano il nostro Centro Storico per trascorrere pomeriggi, serate e giorni di festa. Per questo oltre al consueto programma di intrattenimento culturale, stiamo lavorando affinché torni una delle attrattive più apprezzate, ovvero la Pista di Pattinaggio sul Ghiaccio. Da alcuni giorni abbiamo pubblicato sul sito internet istituzionale la manifestazione d’interesse. Tutti gli interessati, possono consultare la documentazione e per ogni ulteriore richiesta di approfondimento, possono mettersi in contatto con il personale dell’Ufficio Cultura”. A dichiararlo è Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri.

L’avviso pubblico, disponibile sul sito www.comune.cerveteri.rm.it è finalizzato alla realizzazione della pista di pattinaggio, da realizzarsi dal 5 dicembre al 7 gennaio in Piazza Aldo Moro.

Termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse, fissato per le ore 12:00 di martedì 18 novembre. Si può presentare domanda tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comunecerveteri@pec.it inserendo nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse pista di pattinaggio – Natale Caerite 2025/2026”

“Oltre agli appuntamenti legati alla tradizione, come ad esempio, il più importante e storico di tutti, ovvero il Presepe Vivente, oltre alle luminarie, per le quali abbiamo ottenuto un contributo regionale di 30mila euro e agli eventi culturali all’interno delle sale comunali, vogliamo proporre un’altra importante attrattiva, ovvero la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che auspichiamo possa coinvolgere in città e nel nostro centro storico davvero tante famiglie e soprattutto ragazzi – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – ai fini dell’affidamento, sarà dato maggiore punteggio a quelle realtà che offriranno una programmazione di eventi e appuntamenti di intrattenimento aperti a tutti: non solamente uno spazio per pattinare ma anche ritrovo di iniziative di vario genere”.

“Per quanto riguarda invece il resto dell’offerta culturale natalizia – prosegue l’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli – in queste settimane, grazie al prezioso lavoro del personale dell’Ufficio Cultura, e li ringrazio di cuore, stiamo ricevendo numerose proposte artistiche di vario genere e che stiamo vagliando singolarmente. Stiamo lavorando per ultimare il tutto il prima possibile”.

https://www.comune.cerveteri.rm.it/novita/avviso-pubblico-la-realizzazione-di-una-pista-di-pattinaggio-occasione-del-natale-caerite