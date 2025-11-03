Salva una vita con poche manovre: a Cerveteri corso Blsd e Pblsd, rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore • Terzo Binario News

Appuntamento per domenica 16 novembre dalle ore 08:00 in Via Piave n.34. Ad organizzarlo, le Dottoresse Martina Abilitato e Angela Fedele

Il Primo Soccorso è un qualcosa che possiamo fare davvero tutti. Non servono lauree in infermieristica, non serve essere medici: per salvare una vita è sufficiente saper applicare in maniera corretta una serie di piccole azioni che possono contribuire a salvare una vita, che possono fare in modo che una persona infortunata o che ha accusato un malore possa sopravvivere almeno fino all’arrivo dell’ambulanza.

Nuovo appuntamento a Cerveteri con i corsi di primo soccorso Blsd e Pblsd, disostruzione delle vie aeree adulto, pediatrico e infante. Le Dottoresse Martina Abilitato e Angela Fedele, vi aspettano Domenica 16 novembre a partire dalle ore 08:00 nella consueta location di Via Piave n.34 per una mattinata formativa al termine della quale sarà riconosciuto un attestato con validità di due anni a livello nazionale.

“Nel corso della mattinata saranno affrontati tutti gli aspetti del Primo Soccorso – dichiarano le organizzatrici – dalle attività di rianimazione cardiopolmonare all’utilizzo del defibrillatore, fino alle manovre di disostruzione delle vie aeree e alle simulazioni pratiche vere e proprie. Ognuno di noi può salvare la vita di una persona: lo hanno dimostrato tante circostanze che sono salite agli onori della cronaca dove un intervento ben eseguito, è risultato essere determinante e di vitale importanza ai fini del soccorso”.

“Esserci e partecipare è importante – proseguono – non soltanto perché si apprenderanno nozioni e attività di vitale importanza, ma anche perché al termine verrà rilasciato un attestato di validità nazionale. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 3488707993”