Crolla la Torre dei Conti nel centro di Roma, operaio sotto le macerie estratto dai pompieri • Terzo Binario News

Dalle ore 11:30 i Vigili del Fuoco di Roma sono impegnati con tre squadre operative, due autoscale e nuclei speciali per il crollo parziale di un’edificio in Largo Corrado Ricci, 37.
Al momento 4 persone sono state soccorse dai Vigili del Fuoco.
Tre delle quattro persone sono state soccorse e trasportate in luogo sicuro in buone condizioni esendorimasti bliccati sul’impalcatura eportaati a terra dall’autoscala.
Proseguono le operazioni di salvataggio di una persona sotto le macerie, estratto e affidato alle cure del 118.
Sul posto anche agenti della polizia locale del I Gruppo Centro che hanno chiuso il traffico pedonale e veicolare nel tratto interessato per agevolare l’intervento da parte dei pompieri.