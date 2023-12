Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Aldo Moro a Cerveteri: sarà una grande attrattiva per la città • Terzo Binario News

Il Vicesindaco Battafarano: “Accanto, il villaggio di Natale, intrattenimento e animazione”

“Una grandissima pista di pattinaggio e il villaggio di Natale. Per il Natale 2023, Piazza Aldo Moro a Cerveteri si trasformerà nel luogo del ritrovo giovanile, delle famiglie e del divertimento. Infatti, oltre ai tanti appuntamenti culturali che spazieranno dalla musica al teatro nei locali di Sala Ruspoli e del Granarone, come amministrazione abbiamo fortemente voluto proporre un’attrattiva capace di catalizzare nel cuore della città tanti giovani e famiglie. Nei prossimi giorni pista e villaggio saranno aperti e operativi a tutti gli effetti: ci terranno compagnia fino all’Epifania. Vi aspettiamo a Cerveteri!”. A dichiararlo è Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri.

“Alcune settimane fa avevamo pubblicato una manifestazione di interesse per far sì che imprenditori privati, dunque senza gravare minimamente sulle casse comunali, potessero garantire una serie di attrattive per il Natale Caerite 2023 – ha detto il Vicesindaco Battafarano – la pista di pattinaggio era proprio una di queste. Ci saranno ovviamente anche stand, ma anche momenti di intrattenimento e animazione. I lavori di allestimento sono quasi ultimati: prevediamo di inaugurarla ufficialmente nel giorno dell’Immacolata Concezione, ovvero l’8 dicembre”