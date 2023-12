Cerveteri approva il piano antenne, voto unanime dal Consiglio comunale • Terzo Binario News

Un obiettivo straordinario, aver portato in approvazione il regolamento in pochissimi mesi, con un lavoro straordinario svolto in coordinamento con i Comitati dei cittadini e attraverso un percorso partecipato, è motivo di orgoglio per la nostra Amministrazione e sono contenta che sia stato votato da tutto il Consiglio che ha dimostrato di avere a cuore la tutela dei cittadini.

Fra i primi Comuni a dotarsi di un regolamento e di un piano così come previsto dalla legge Regionale n°19 del 2022 della Regione Lazio. Da oggi abbiamo uno strumento di programmazione e di sviluppo di un servizio considerato una infrastruttura primaria, che allo stesso tempo ci consente di minimizzare l’impatto sulla salute dei cittadini e sulla tutela paesaggistica, ambientale e architettonica del nostro territorio.

Vorremo diventare una città “elettrosmog free” e Il Piano comunale degli impianti di telefonia mobile è il primo passo per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Voglio ringraziare i Comitati dei cittadini che ci hanno affiancato in questo percorso importante, il miei assessori all’ambiente Francesca Appetiti e all’urbanistica Riccardo Ferri, i dirigenti Arch. Bettoni e Ing. Lasio, i tecnici di P.R.A.E.E.T che hanno contribuito alla stesura del Piano.

Auguro un buon lavoro, aI tavolo tecnico di lavoro, che da oggi ha il compito di supporto e di gestione alla corretta applicazione del piano

A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti