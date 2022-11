Pirgo chiuso di notte, il M5s Civitavecchia: "Chiesto un accesso agli atti" • Terzo Binario News

“Anche quest’anno, dopo la chiusura della stagione estiva e l’esaurirsi della concessione stagionale dell’isolotto del Pirgo, l’accesso all’area è nuovamente impedito dalla chiusura del cancello.

Come Movimento 5 Stelle abbiamo protocollato una richiesta per conoscere con quali atti sia stata autorizzata questa chiusura di un luogo pubblico, perché se non ce ne sono è evidente che qualcuno stia facendo un abuso e saremo pronti a segnalarlo agli organi competenti.

La scusa della sicurezza non è più sostenibile, anche perché quest’estate abbiamo visto tutti che l’accesso alla piattaforma era privo di controlli o qualsivoglia regolamentazione.

Allo stato attuale un’area pubblica è stata sottratta alla libera fruizione dei cittadini, che deve essere consentita anche nel periodo stagionale della concessione.

Se un’area non è sicura, significa che è danneggiata o pericolosa e non può esserlo a stagioni alterne a seconda dei desideri di qualche amministratore comunale.

Gruppo consiliare M5S