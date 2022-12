Piove dentro la media Galice di Civitavecchia: una terza fa lezione in teatro, presidenza in pressing sul Pincio • Terzo Binario News

Problemi alla scuola Galice di Civitavecchia, con alcune classi chiuse perché piove dentro al plesso. In particolare una terza è stata costretta a traslocare. Dalle comunicazioni fra genitori emerge come il preside abbia sollecitato l Pincio affinché intervenisse alla svelta.

“Chiusa da ieri una classe delle medie della scuola Ennio Galice a Campo dell’Oro a Civitavecchia. La causa sono le infiltrazioni d’acqua.

Dopo alcune comunicazioni tra il preside e il Comune è stato sollecitato il ripristino del solaio per infiltrazioni d’acqua, poiché ieri i ragazzi della terza media hanno trovato una piscina in classe così sono stati costretti a svolgere le lezioni in teatro.

L’istituto Galice aveva comunicato all ufficio tecnico 14 novembre e sollecitato il 22 novembre di queste infiltrazioni, ma nessuna risposta.

Oggi il preside ha riproposto il grave problema al comune che sembrerebbe intenzionato all intervento”.