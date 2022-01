Stante l’ innalzamento della curva pandemia da COVID-19, l’ accesso ai seguenti Uffici Comunali è consentito, come disposto dal Vice Segretario Generale, per tutti gli utenti o soggetti terzi (fornitori, visitatori, ecc.), esclusivamente previo appuntamento da prenotarsi telefonicamente o via mail al seguente link “Contatti Uffici Comunali”

Pubblicato domenica, 2 Gennaio 2022 @ 19:09:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA