"Pietro Bosco non sarà il nuovo mister del Ladispoli": parola della presidente Fioravanti - Terzo Binario News

Il commento: “State sereni e mangiate tranquilli”

“Per farvi passare un buon week end nella qualità di Presidente della US Academy Ladispoli, che presiede e si muove all’interno della “famosa stanza dei bottoni”, posso affermare che nonostante la stima che ho per lui, Pietro Bosco non sarà il nuovo Mister!”. Così la presidente del Ladispoli, Sabrina Fioravanti.



“State sereni e mangiate tranquilli! Per quanto riguarda la tifoseria mi preme dire che al di di chi sarà il Mister, i giocatori o… chi è il Presidente… va supportata la

Squadra e la città”.