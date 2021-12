Piero Alessi nuovo segretario del Pd Civitavecchia - Terzo Binario News

“Si è concluso in un clima sereno e positivo il congresso del Partito Democratico. Si è trattato di una due giorni di partecipazione e discussione politica che ha fornito una ulteriore conferma della capacità del partito di esprimere, pur nelle differenze, la sua capacità unitaria e il suo carattere democratico.

Il risultato della votazione per la elezione del segretario è stato il seguente:

Piero Alessi 317 preferenze Stefano Giannini 128 preferenze e una scheda bianca.

Il dato più importante e caratterizzante del congresso sta nella sua volontà unitaria e nella convinzione che il PD si conferma, con questo congresso, come la forza centrale per sconfiggere il centro destra e per dare alla città una guida certa e consapevole. Nei prossimi giorni il nuovo segretario convocherà il comitato direttivo per definire linee programmatiche e organizzazione del partito. Al segretario uscente il ringraziamento dei democratici per il lavoro svolto”.

il comitato elettorale